Arrêt sur image – Thiès : Saliou Badé, l’homme qui a ôté la vie à Coumba Yade

On peut mettre un visage sur le nom de Mamadou Saliou Baldé, l’homme qui a tué, la semaine dernière, la jeune Coumba Laye Yade.

La victime 18 ans, une ménagère, habitait au quartier Hersent, à Thiès.

Elle aurait été tuée à coups de poignard par le ressortissant guinéen qui, depuis, est en cavale.

Le drame s’etait produit dans la nuit du 13mai dernier au quartier Hersent de Thiès. Une jeune fille du nom de Coumba Yade a été retrouvée morte dans la chambre d’un certain Mamadou Saliou Baldé. Selon l’autopsie, elle a d’abord été violée avant que sa tête ne soit violemment fracassée. L’auteur de ce crime sordide qui serait d’origine guinéenne a disparu depuis lors et, aux dernières nouvelles, selon des canaux de renseignements que la brigade de recherches de la gendarmerie est à ses trousses.

La jeune fille avait quitté le domicile familial 48 heures auparavant pour aller à la recherche d’un travail comme domestique.

Comment s’est-elle retrouvée dans la chambre de Mamadou Saliou Baldé ?

L’enquête le déterminera lorsque la gendarmerie aura mis la main sur le fugitif. Pour l’heure, on sait seulement que c’est son frère qui a reconnu le corps qui avait été transporté par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Intrigués par l’absence de Coumba Yade qui n’avait pas pour habitude de passer la nuit hors de la maison, les membres de la famille se sont lancés à sa recherche. C’est ainsi qu’ils ont appris qu’une jeune fille avait été tuée au quartier Hersent et son corps déposé à l’hôpital. Sur ce, son grand frère se rendra à la morgue et constatera avec surprise et amertume qu’il s’agissait bien du cadavre de sa sœur, Coumba Yade.