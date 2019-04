Arrêt sur image : voici les trois enfants décédés dans l’incendie à la Zone de captage.

Ousmane, Aïcha et Anne Marie, âgés respectivement de 6, 5 et 4 ans sont morts asphyxiés dans un incendie dans l’appartement familial à la zone de captage. Leur tante étant absente au moment de l’incendie, les habitants du quartier ont vainement tenté de les secourir.

C’est dans la nuit du samedi au dimanche aux environs de deux heures du matin qu’un violent incendie a emporté trois enfants : Ousmane, Aïcha et Anne Marie. D’après Khadim Gueye, le gardien de l’immeuble, les deux filles ont perdu la vie sur le coup et Ousmane a succombé durant l’évacuation. La plupart des habitants rencontrés n’ont pas manqué de souligner le retard et le manque de matériels des sapeurs pompiers. Les causes exactes de ce sinistre restent pour l’heure inconnues. Avant que lumière n’y soit faite, Aïcha et Anne Marie ont été enterrées le dimanche à Pikine et Ousmane, hier au cimetière de Yoff.