Sydina Fall Bougazelli a été arrêté le 15 novembre dernier dans le cadre d’une affaire de faux billets de banques. Incarcéré dans la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, l’ex-député s’est plus ou moins adapté à l’épreuve carcérale. Mais du côté de sa famille, c’est la dèche qui s’annonce nonobstant les soutiens de ses amis d’alors. Bougazelli vit des heures difficiles puisqu’il a non seulement le gousset vide mais aussi et surtout son diabète s’est aggravé en prison. A la chambre 42 de Rebeuss, ses visiteurs se multiplient ainsi que les cadeaux qu’on lui apporte. Il fait du sport pour contenir son diabète de type 2,mais ce qui le tracasse au plus haut point, c’est le fait de ne pouvoir voir son dernier petit fils Serigne Saliou. Du côté de sa famille, qui s’est refugié dans un appartement modeste, on essaye de joindre les deux bouts. Khady Sané son épouse fait face à des difficultés financières. Elle a quitté sa villa grand standing pour aller se refugier dans un appartement inachevé sur la corniche de Guédiawaye. A rappeler que l’ex-député apèriste a deux femmes, cinq enfants et trois filles.

Assane SEYE-Senegal7