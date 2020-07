Samedi dernier, un trafiquant d’armes nommé Saliou Thiam et âgé d’une soixantaine d’année a été arrêté à Touba en possession d’un arsenal de guerre.

Samedi dernier, un trafiquant d’armes nommé Saliou Thiam et âgé d’une soixantaine d’année a été arrêté à Touba en possession d’un arsenal de guerre. Interrogé par les enquêteurs, il est passé aux aveux, mouillant de hauts dignitaires religieux.

« Des dignitaires religieux à Touba, Darou Mouhty, Dakar, Diourbel et Thiès me remettent des armes destinées à la vente ou à la réparation », accuse-t-il. Selon Libération, il a cité cinq autorités religieuses comme étant parmi ses principaux clients.

Menuisier métallique (soudeur) de profession, Saliou Thiam renseigne que le business de trafic d’armes est un héritage reçu de son père. « À ma naissance, j’ai trouvé mon père être un réparateur d’armes. J’ai hérité finalement de son métier. J’achète des armes pour les revendre entre 200 000 et 300 000 Fcfa, suivant leur qualité. Quant à la réparation et l’entretien, les tarifs varient 2000 et 5000 Fcfa« , détaille-t-il.

