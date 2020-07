Décidément, rien ne va plus entre le milieu de terrain Matteo Guendouzi (21 ans) et son entraîneur Mikel Arteta. Vivement critiqué par les médias ces derniers mois pour ses piètres performances, l’international espoir français s’est à nouveau fait remarquer ces dernières semaines lors de la rencontre perdue face à Brighton (2-1). Au coeur d’une polémique suite aux insultes proférées à l’encontre de Neal Maupay , le technicien espagnol décidait de l’écarter du groupe tant qu’il ne changerait pas de mentalité et qu’il n’aurait pas un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.

Lors de la conférence d’après-match, mercredi, après une prestation remarquée de ses joueurs (4-0), Mikel Arteta a tenu à s’exprimer concernant la non sélection du français dans le groupe. Interrogé par le Daily Mail, l’ancien joueur des Gunners a répondu : « Ce sont les mêmes raisons que la semaine dernière », mentionnant ainsi une attitude déplorable à changer rapidement. Le Français est donc prévenu. Si son avenir semble s’inscrire en pointillé du côté d’Arsenal, rien est encore acté.