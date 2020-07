La suite après cette publicité

Après la large victoire de Manchester United sur la pelouse de Brighton (3-0) mardi, la 32e journée de Premier League se poursuit ce mercredi avec 3 affiches à 19h. Parmi ces trois rencontres, Arsenal accueille la lanterne rouge Norwich dans le but d’entretenir ses rêves de Coupe d’Europe à l’issue de cet exercice 2019-2020. Pour surfer sur la bonne dynamique des Gunners (2 victoires de rang toutes compétitions confondues), Mikel Arteta a décidé de reconduire son 3-4-3, système dans lequel ses joueurs ont montré des choses intéressantes récemment.

Martinez gardera les buts d’Arsenal devant une défense composée de Mustafi, David Luiz (de retour de suspension) et Kolasinac. Bellerin, Ceballos, Xhaka et Tierney formeront la ligne 4 alors que Nelson, Lacazette et Aubameyang seront chargés d’animer le front de l’attaque londonienne. A noter que Cédric Soares fait sa première apparition dans le groupe alors que Mesut Özil est toujours absent, tout comme Mattéo Guendouzi. De leur côté, les Canaris de Teemu Pukki et Todd Cantwell, titulaires, tenteront de créer la surprise à l’Emirates Stadium.

La composition d’Arsenal :

Four changes from Sheffield… Bellerin, Ceballos, Nelson, Aubameyang

Maitland-Niles, Willock, Pepe, Saka#ARSNOR — Arsenal (@Arsenal) July 1, 2020

Le onze de Norwich :