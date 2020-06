Plus gros transfert de l’histoire d’Arsenal l’été dernier , pour un montant de 80 millions d’euros, Nicolas Pépé a eu un début de saison assez difficile avec malgré tout quelques fulgurances. Depuis la reprise du football anglais, il semble retrouver des couleurs avec 2 buts lors des trois derniers matchs (contre Brighton, puis Sheffield United).

Mais l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a exigé, en conférence de presse, un peu plus de cohérence de sa recrue star aux 8 buts et 8 passes décisives cette saison : « je ne le connaissais pas avant, mais c’est un joueur au potentiel incroyable. Cependant, il doit prendre soin de rester concentré à certains moments dans le match où il déconnecte un peu. Il ne peut pas faire cela, et je serai très persévérant avec lui pour essayer de changer cela. Il doit également être décisif à chaque match, car, à son meilleur niveau, c’est un joueur qui peut faire la différence. Il y a des choses à travailler et à améliorer mais il est sur la bonne voie. Il a réalisé ce qu’il devait faire pour l’équipe lorsque nous n’avons pas le ballon. Je suis très content de lui. » De quoi faire passer un cap à l’Ivoirien ? Ses futures performances le diront.