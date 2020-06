La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour Mattéo Guendouzi ! Titulaire à l’occasion du déplacement à Brighton samedi pour le compte de la 30ème journée de Premier League, le Français a fait parler de lui. Mais pas pour ses performances sur le rectangle vert. En effet, l’ancien joueur de Lorient est au coeur des débats en Angleterre. Le footballeur âgé de 21 ans était dans une colère noire après la blessure de son gardien Bernd Leno qui a été provoquée par Neal Maupay. Après le coup de sifflet final et la défaite des Gunners (2-1), Guendouzi est allé s’expliqué avec son adversaire de façon plutôt agressive. Ainsi, il l’a attrapé au niveau de la gorge et l’a insulté.

Arteta n’apprécie pas l’attitude de Guendouzi

Hier, les propos injurieux tenus par le Frenchy ont été dévoilés dans les colonnes du Daily Mail. Une source anonyme a confié : «il (Guendouzi) disait aux joueurs de Brighton qu’ils étaient des salop… Il disait que lui (Guendouzi) et ses coéquipiers gagnaient tellement plus qu’eux (les joueurs de Brighton) ne gagneraient jamais dans leur vie. Il a déjà fait ça dans d’autres matchs. Arsenal est un club décent et déteste ce genre de comportement». Une attitude et des propos qui ont particulièrement choqués en Angleterre. D’ailleurs, Guendouzi pourrait être suspendu par la ligue anglaise.

Mais à Arsenal aussi son comportement n’a pas du tout plu. Ce mercredi, le Daily Mail révèle que Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, est ouvert à un départ de Mattéo Guendouzi. Le technicien espagnol n’a pas apprécié son attitude samedi. Mais ce n’est pas tout. L’ancien Parisien n’aurait pas apprécié voir le milieu de terrain faire des pitreries et des danses derrière son dos alors qu’il expliquait des consignes très sérieuses durant un entraînement. En visionnant la séance, l’ex-adjoint de Guardiola se serait rendu compte de cela et n’aurait pas été très content.

Le Frenchy sur le départ ?

Lors du stage hivernal à Dubaï en février dernier, Mikel Arteta et Mattéo Guendouzi (36 matches cette saison) s’étaient aussi embrouillés. Le coach n’aurait pas aimé son comportement et un clash avait éclaté entre les deux hommes à l’entraînement avant de se poursuivre à l’hôtel des Gunners. Ensuite, Arteta avait écarté le Français lors du match face à Newcastle. Il n’était même pas sur la feuille de match. L’entraîneur d’Arsenal avait expliqué : «la raison ? Les joueurs qui, à mon avis, s’entraînent le mieux, se comportent le mieux et sont le plus appliqués à faire sur le terrain ce que nous demandons, sont les joueurs sélectionnés».

L’incident arrivé samedi face à Brigthon a donc été visiblement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mikel Arteta, qui veut faire évoluer les mentalités et les comportements à Arsenal en mettant en place des règles de vie strictes, serait excédé par l’attitude de Matttéo Guendouzi. Le Daily Mail ajoute aussi qu’en privé, le coach des Gunners avouerait ne pas être très impressionné par le joueur qui n’est plus un titulaire en puissance à présent. Un départ n’est donc pas à exclure pour le footballeur tricolore.