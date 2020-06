“2020 quelle belle année. Chaque jour une bonne nouvelle. Hâte de découvrir ce que nous réservent les 7 prochains mois . Bonne journée à tous ! On lâche rien (c’est du make up)”, a indiqué ce mardi 2 juin, Arthur sur son compte Instagram. En effet, l’animateur de 54 ans a dévoilé une photo de lui le visage tuméfié avec ce message ironique.

“On va se relever de cette année catastrophique si Dieu veut mais on est en bonne santé et nos proches aussi et c est le principal courage”, a répondu en commentaire l’un de ses fans. Il faut dire que depuis le début de l’année, il s’est passé beaucoup de choses… et pas forcément positives.

Il y a eu les grèves des transports qui ont paralysé sévèrement le pays pendant plusieurs mois sans oublier l’arrivée du coronavirus. La pandémie a frappé le monde entier conduisant à un confinement de près de deux mois. Si une première phase de déconfinement a été amorcée et qu’une deuxième va démarrer avec l’ouverture notamment des bars, la prudence reste de mise car le virus n’a pas encore disparu.

Alors que la crise sanitaire est toujours en vigueur, il faut ajouter à cela les violences policières avec un point d’orgue la mort de George Floyd. Cet Afro-Américain de 46 ans, est mort il y a une semaine, lors de son arrestation par la police, qui le soupçonnait d’avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de l’intervention, il a été plaqué au sol par un agent, qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. “Je ne peux plus respirer”, l’entend-on dire sur un enregistrement de la scène…

Depuis de très nombreuses manifestations se sont multipliées aux Etats-Unis mais aussi aux quatre coins de la planète avec des centaines de milliers de personnes présentes dont des personnalités pour lutter contre le racisme.

Une lutte à laquelle à également pris part le mari de Mareva Galanter avec notamment cette publication :

“Ensemble. Tous unis contre le racisme”, a écrit celui qui a animé pendant le confinement l’émission Show Must Go Home sur les réseaux sociaux.

Jb.

