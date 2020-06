Le FC Barcelone et la Juventus Turin vont finalement avoir gain de cause. Le Barça voulait Pjanic et la Juve souhaitait recruter Arthur. Si le Brésilien ne voulait pas en entendre parler, cette fois, ce serait quasiment bouclé.

Un échange en très bonne voie ! Alors que le Barça n’a jamais laisser échapper l’idée de recruter un Miralem Pjanic ravi à l’idée de rejoindre le Camp Nou pour évoluer notamment aux côtés de Lionel Messi, ce n’était pas forcément le même cas d’Arthur, peu enclin à quitter les Blaugrana.

Mais la Juventus Turin est entrée en scène pour Arthur et un échange entre les deux joueurs s’est imposé de lui-même. Il serait même en phase de finalisation. Le fait est que le club blaugrana espère récupérer de l’argent en plus de l’échange sec, Arthur (23 ans) ayant une valeur marchande plus importante que celle de Pjanic (30 ans).

Le FC Barcelone miserait sur une petite dizaine de millions, ce qui ne serait pas de trop à l’heure de boucler un exercice financièrement très compliqué. L’impératif étant de boucler l’affaire avant le 30 juin. En partant du côté de Turin, Arthur ne serait pas forcément perdant puisque la charge fiscale plus favorable en Italie et la proposition de la Juventus pourraient lui permettre de tripler son salaire. De quoi, effectivement, le faire changer d’avis sur ce désir initial de ne pas écouter la moindre offre…

