L’Américaine Melissa Viviane Jefferson, alias Lizzo, a été désignée, ce mercredi, par le magazine Time « Artiste de l’année » 2019.

Carrière d’une artiste

Elle est toute à la fois ex-flûtiste classique reconvertie en rappeuse et la nouvelle porte-parole des femmes rondes.

Repérée par Prince en 2014 qui l’invite sur Plectrum Electrum, et deux albums passés inaperçus en France, elle s’est imposée sur les platines avec Cuz I Love You, son troisième album solo.

Avec sa voix à la Amy Winehouse et son attitude à la Missy Elliott, son modèle, Lizzo se positionne avec Billie Eilish comme une grande favorite des prochains Grammy Awards.

Soutien des corps ronds

La flûtiste rappeuse-chanteuse, connue pour son soutien véhément à la positivité corporelle, a également été nommée dans Entertainment Weekly’s Entertainers of the Year liste.

La native de Detroit, qui a sorti son premier album en 2013, a connu une ascension fulgurante cette année grâce à ses tubes « Truth Hurts » et « Juice » et son titre omniprésent « Good As Hell ».

