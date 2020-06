Le jeune footballeur franco-tchadien Kévin N’Doram a le vent en poupe. Il a reçu les offres de plusieurs clubs français et de l’étranger.

Le RC Lens et le RC Strasbourg semblent désormais bien distancés dans la course pour s’attacher les services de Kévin N’Doram. Prêté par l’AS Monaco au FC Metz cette saison, le milieu défensif, également dans le viseur du SCO d’Angers, est annoncé avec insistance du côté du club messin, depuis quelques jours. Le jeune joueur de 24 ans séduit également le Vfl Wolfsburg par sa polyvalence. Le club allemand vient de se positionner. Et la piste menant à la Bundesliga ne laisserait pas N’Doram insensible. Il attend dès lors la proposition du club allemand pour pouvoir trancher sur le choix de sa future sélection.

Son club actuel l’AS Monaco qui doit dégraisser un effectif pléthorique, a reçu des propositions se rapprochant de ses exigences, notamment 5M €. Kévin N’Doram est encore sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2023. Son salaire actuel s’élève à 70 000 euros par mois sans les variables.

Kévin N’Doram est le fils de Japhet N’Doram ancien footballeur tchadien. Il est né le 22 janvier 1996 à Saint-Sébastien-sur-Loire en France. Il est défenseur central mais peut également évoluer au milieu de terrain.

