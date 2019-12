AS World Group propose des billets pour l’Expo 2020 Dubaï en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient aux nations africaines désireuses de trouver des opportunités commerciales lors de cet événement international. Les 54 nations de l’Afrique ont une occasion exceptionnelle de participer à cette exposition mondiale d’une durée de 173 jours. AS World Group est une entité particulièrement bien positionnée pour tirer parti des principales connexions africaines.

M. Sanjive Khosla, directeur commercial d’Expo 2020 Dubaï, et M. Sajid Barkat, directeur général d’AS World Group, ont signé un accord à cet effet au siège social d’Expo 2020 Dubaï.

AS World Group est un conglomérat diversifié, allant de la gestion d’événements au conseil stratégique et aux investissements. Agissant comme une passerelle vers l’Afrique, il est parfaitement positionné pour connecter Expo 2020 Dubaï avec des publics clés en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. L’entreprise a plus de 15 ans d’expérience dans le soutien aux départements du protocole et aux chancelleries de l’État dans l’organisation et la gestion de toute la logistique des délégations officielles lors de conférences internationales, de sommets bilatéraux ou internationaux, tels que l’Assemblée générale des Nations unies, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, etc.