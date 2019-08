Le patron de Baol Production, Assane Ndiaye, n’a plus de dette envers Papa Sow et Ama Baldé, qui s’étaient affrontés en 2018. Le promoteur assure avoir réglé la note durant cette saison.

Assane Ndiaye est un homme de parole. Le patron de Baol Production, qui avait dû courir derrière ses sponsors pour libérer le restant des cachets dus à Papa Sow et Ama Baldé, est passé à la caisse. «Ma plus grande satisfaction de la saison a été de pouvoir solder mes dettes. Je ne dois plus rien à Papa Sow et Ama Baldé. Ils sont tous rentrés dans leurs fonds», a affirmé Assane Ndiaye. Pour rappel, il avait dû composer avec la défection de son coorganisateur Bougane Guèye qui, à quelques jours du combat, s’était retiré pour une histoire d’argent. Assane Ndiaye a dû continuer seul, avec l’appui d’Aziz Ndiaye, pour la tenue de ce classico qui est tourné à l’avantage du fils de Falaye Baldé. Une épine enlevée au pied du promoteur, qui annonce la couleur pour la saison prochaine. Il a en ligne de mire le combat Modou Lô/Tapha Tine. Libéré de ses soucis financiers, Assane Ndiaye peut désormais se concentrer sur la saison à venir.

