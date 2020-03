Ce qui ressemblait à un crime crapuleux commis par un déséquilibré mental sur une jeune femme sans défense, à Thiès, est en train de se révéler un assassinat mûrement réfléchi et froidement exécuté.

A en croire des sources judiciaires, « c’est un ancien copain éconduit qui est revenu du Maroc pour exécuter sa vengeance sur Marième Diagne, coupable de lui avoir choisi un autre homme. » Etudiante à l’Université de Thiès, Marième Diagne s’est mariée en juin 2019. « Et son ex n’a jamais accepté ce fait. Et depuis, il a promis de ne jamais la laisser vivre avec un autre homme. » Ont soutenu des sources proches de la famille.