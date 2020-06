En conférence de presse ce mercredi 24 juin, Claude Puel s’est attardé notamment sur le cas de Stéphane Ruffier. Le technicien français a expliqué que le portier resterait numéro deux la saison prochaine et que Jessy Moulin occupera toujours le poste de gardien numéro un. Lors de ce point presse, il en a aussi profité pour évoquer le dossier Loïc Perrin. Le défenseur et capitaine emblématique des Verts est en fin de contrat le 30 juin, tout comme Cabaye. Ses propos sont relayés par le site En vert et contre tous . «Je voulais faire un point sur Loic Perrin, parce que j’ai lu beaucoup de choses, nous discutons avec lui de voir ce qu’il est possible de faire pour la suite de la saison, Yohan Cabaye est aussi dans cette situation. C’est un deal gagnant-gagnant».

Concernant William Saliba, qui va rejoindre Arsenal cet été, il a confié : «William est en fin de contrat à la fin du mois, il prend beaucoup de plaisir à s’entraîner avec son équipe. Nous verrons ce qu’il est possible de faire pour qu’il reste encore un petit peu avec nous». Enfin, l’ancien coach de Lille a été questionné sur Adil Aouchiche, jeune talent du PSG annoncé à l’ASSE. «J’aime parler des choses concrètes. Aouchiche a un profil qui m’intéresse et c’est globalement tout ce que je peux dire. Beaucoup de clubs sont prêts à l’accueillir, tout dépendra de lui.»