Comme la majorité des parlementaires de la mouvance présidentielle, Awa Guèye, députée de la région de Kaolack, a tout d’abord magnifié la politique du ministère dirigée par Ndèye Saly Diop Dieng qui présentait ce jeudi, son projet de budget à l’hémicycle, avant de porter les doléances de la population du Saloum. Awa Guèye a fait savoir lors de son passage que la loi modifiant le code pénal et introduisant la criminalisation du viol sera analysée par les parlementaires et selon elle, va être votée à l’unanimité à l’Assemblée… Pour terminer, elle demandera que le projet de loi du retrait des enfants de la rue ne soit pas comme la loi votée en 2005 relativement à la mendicité et qui n’a jamais été mise en application.





