Association de malfaiteurs, vol de données, fraude bancaire : le film de l’arrestation d’Assane Lopy

Libération est en mesure de révéler qu’Assane Lopy, qui a été récemment élargi de prison, a été encore arrêté dans une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, de vol de données, fraude bancaire, complicité et recel de malfaiteurs. 10 suspects ont été interpellés à la suite d’une enquête de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc). La victime n’est autre qu’Abdoul Wahab Bengeloune du mouvement “Wahab Président”, dont le gorille-un faux gendarme- et le vigile sont mêlés à cette affaire. Une enquête mouvementée lors de laquelle le nommé Mahmoud Ba Sall n’a pas hésité à foncer avec sa 4X4 sur les policiers pour faciliter l’évasion spectaculaire de Djibril Kébé dit “Papy” alors que ce jeune très connu dans les boîtes des Almadies, était déjà en position de garde à vue. Révélations exclusives.

En 2017, il avait défrayé la chronique après avoir été arrêté pour fraude sur des cartes bancaires. Mais ceux qui croyaient qu’Assane Lopy, qui a fait plusieurs mois de prison dans le cadre de cette affaire, s’était assagi, se trompent et pour cause. Selon les informations de Libération, il a été arrêté en même temps que les nommés Dame Thiam, Mouhamadou Sambou, Modou Dia, Papa Babacar Touré, Papa Ibrahima Touré, Mahmoud Ba Sall, Fallou Sylla, Ousmane Dione et Saliou Diallo, pour des faits similaires. Depuis mardi 30 avril, ils ont été mis à la disposition du Procureur de la République.

Tout commence lorsqu’Abdou Wahab Benjeloune, président du mouvement “Wahab Président” porte plainte en constatant que ses cartes bancaires de la Cbao et de la Sgbs ont été utilisées frauduleusement sur des sites marchands établis en France. Il est apparu qu’au courant de la journée du 10 avril 2019, il a reçu des sms de sécurité de la Cbao lui signifiant que des achats en ligne ont été effectués à partir de sa carte bancaire (Visa Premier) et que lesdits achats ont été faits sur les sites tels que EMMAYLI, fnac.sn, Lacoste, redoute, SSP 26 MERCANNET, boohoo.com, Jules 0600 et Persol.com à partir de ses cartes bancaires pour un montant de plusieurs millions de Fcfa.

Selon toujours ses propos, la Cbao et la Sgbs l’ont contacté et l’ont averti qu’elles avaient remarqué des mouvements inhabituels sur les relevés de ses comptes. Ainsi, les deux banques lui ont envoyé des mails en lui demandant s’il était à l’origine de toutes ces transactions en ligne. Ce qui l’a alerté.

Avec Dakaractu