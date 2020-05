L’Église du Sénégal a décidé d’appuyer la décision de l’Evêque de Thiès Mgr André Guèye qui avait quelques minutes après le discours à la nation du Chef de l’Etat, décidé de maintenir la suspension des célébrations à caractère public chez les catholiques de Thiès.

Il avait par ailleurs demandé aux fidèles catholiques d’attendre le prochain communiqué des Evêques de la Province Ecclésiastique de Dakar « avant toute initiative ». Leur décision vient de tomber. L’église catholique par la voix de Monseigneur Benjamin NDIAYE, Archevêque Métropolitain de Dakar, a décidé de maintenir « toutes les dispositions déjà prises dans leurs communiqués précédents, notamment celui en date du 06 mai 2020, dans lequel elle disait maintenir « la suspension des Messes de caractère public ». Une mesure qui concerne aussi le grand rendez-vous du Pèlerinage National à Poponguine qui devrait se dérouler le weekend de la Pentecôte, du 30 mai au 01 Juin 2020.

Une mesure de prudence donc de l’église catholique à laquelle elle ajoute cette invite du Chef de l’Etat, « à apprendre à vivre avec le virus » puisque « plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée. Évitons les déplacements non nécessaires et respectons les gestes ou mesures barrière édictées par les autorités compétentes », conseille pour finir les Évêques de la Province Ecclésiastique de Dakar.

Article publié par Sanslimites

L’article Assouplissement de l’état d’urgence -L’église catholique prend une décision ferme après la sortie de l’évêque de Thies est apparu en premier sur Snap221.info.