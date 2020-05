En déclarant l’Etat d’urgence, Macky Sall soutenait la gravité de la maladie. Moins de deux mois après, alors que la maladie est en pleine propagation, le Président de la République a fait marche arrière, hier. Il a annoncé la réouverture des mosquées et autres lieux de culte, les marchés pour ne citer que cela.

Des décisions d’assouplir l’Etat d’urgence qui surprennent beaucoup de personnes et laissent perplexes certains spécialistes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le professeur Adam Faye, épidémiologiste, juge la décision paradoxale. »Ces genres de mesures, on les prend en deuxième phase de pandémie. Quand la propagation de la maladie connaît une chute constante. Mais actuellement la maladie est à une phase ascendante. C’est pourquoi cela me parait paradoxale », analyse-t-il.