La santé du peuple Sénégalais est confiée en grande partie aux Chefs de l’État. Il peut prendre des mesures à n’importent qu’elle moment pour éviter la dégradation sanitaire. Justement ce qui explique le report de la réouverture des cours du 02 Juin dernier.

Cette décision est empreinte de sagesse, de prudences et non d’opportunités.

Par voie de conséquence le Président de la République son excellence Macky Sall est entouré de conseillers scientifiques avertis et dynamiques, ne peut se tromper. Cela dit suivons les médecins et on le regrettera pas.

La Sagesse au service du contexte.

Le Président de la République son excellence Macky a assoupli de nouveau les mesures drastiques qu’impose la contre la pandémie du covid19.

La reprise des Transports interurbains, l’ouverture des lieux sociale comme les restaurants, salle de sports constituent aussi quelques éléments de réponses contre l’impatience ou effets durables de la Covid-19.

La conférence conjointe du Ministre de l’intérieur et du Ministre des Transports à été aussi l’occasion d’expliquer les conditions et limites des mesures prises contre la mission meurtrière déstabilisatrice de ce vilain et méchant virus.

L’ allégement du couvre-feu de 23h a 05h du matin doit être mis à profil pour soulager la famille. Malgré tout, l’État d’urgence est considéré comme un moyen qui permet de reculer les dégâts de la Covid-19.

L’épidémie devenue une pandémie permet de déplacer le virus d’un point à un autre.

Dès lors, les méthodes de déplacement comme le voyage sous toutes ses formes doit être limitée autant que possible. Nous sommes tous placés devant nos responsabilités.

Les médecins agrémentés, avec la bénédiction du Président Macky Sall, mérite toutes notre gratitude avec ses taux de guérisons, de dévouement et d’abnégation qui méritent d’être appréciés et non déprécier.

Voilà quelques mots que je tenais à partager tout en vous rappelant le respect continue des gestes de barrières des mesures individuelles et collectives.

Le peut de chacun pour la santé de tous.

Par Jean Moussa Signate

Bonjourdakar

L’article Assouplissement de l’Etat d’urgence : “Mieux vaut tard que jamais”, dixit Jean Moussa Signate est apparu en premier sur Snap221.info.