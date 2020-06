Le report du procès en appel du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé n’aura finalement eu aucune incidence sur la libération de ces deux personnalités politiques.

En effet à la surprise générale, la Chambre d’appel de la cour pénale internationale, dans une décision rendue ce jeudi 28 mai, a levé les restrictions de mouvement et de parole du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Cette décision qu’on pourrait qualifier d’historique dans ce long feuilleton juridico-politique a été accueillie avec joie par les parents de Laurent Gbagbo, de l’un des proches de Charles Blé Goudé. D’abord le chef de terre de Mama, Boli Ougou, que nous avons pu joindre au téléphone « Nous accueillons cette nouvelle à bras ouverts » a-t-il déclaré avec beaucoup d’émotion.

Par la suite, le chef de Mama, Kouassi Ouraga Bertin, que nous avons également joint, s’est voulu, quant à lui, un peu plus prudent « nous, nous attendons la finalité » s’est-il exprimé. A la question de savoir quelle était pour lui cette finalité. Il a tout de suite coupé court « bien entendu son retour en Côte d’Ivoire. Depuis longtemps, nous n’attendons que ça, nous voulons qu’il rentre chez lui » a-t-il dit et par la suite de renchérir « je peux vous dire en ce moment que tout le village est heureux de cette décision. Nous sommes en joie mais pour nous, la finalité, c’est son retour en Côte d’Ivoire » a-t-il déclaré.

Laurent Gbagbo, Fatou Bensouda et Charles Blé Goudé

Du côté de Charles Blé Goudé, l’un des responsables politiques du parti qu’il a créé en l’occurrence, Sylvain Zeliahourou, secrétaire général adjoint chargé de la région du Gôh, que nous avons joint au téléphone, s’est voulu un peu plus clair « la liberté de mouvement du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé est un pas important vers la réconciliation dans notre pays. Aujourd’hui, toutes les ethnies de ce pays perçoivent cela comme un soulagement » a-t-il indiqué et d’ajouter « n’eût été la pandémie de la Covid-19, nous aurions organisé un grand rassemblement comme d’habitude pour fêter cela » a-t-il conclu.

Il faut dire que le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé avaient été acquittés sous condition le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la cour pénale internationale. Et depuis lors, ces deux personnalités étaient en attente d’un procès en appel. Avec cette décision qui vient de tomber, leur retour en Côte d’Ivoire semble de plus en plus probable.

ANGE JOËL GUEDE

Nouveau Réveil

Afriksoir

