Hier lundi 11 mai 2020, 177 cas sont revenus positifs. Aujourd’hui, 109 avec toujours des cas graves en réanimation. 19 cas de décès sont déjà observés avec notamment un enchaînement ces derniers jours qui montre que le virus reste mortel.

Le président de la République a décidé hier d’alléger les mesures liées à l’état d’urgence qui ont fait l’objet de plusieurs critiques, notamment avec les mesures sur la réouverture des lieux de culte, des mosquées entre autres.

La leader du mouvement « Car Lenen », le professeur Amsatou Sow Sidibé n’a pas été favorable à cet assouplissement ou même, « relâchement sur les mesures. Pour la première femme sénégalaise agregée en sciences juridiques et politiques, « le Président de la République doit bien savoir que le contexte sanitaire et la propagation du virus ne doit pas nous permettre de baisser la garde et de céder au danger car, comme elle l’a si bien tweeté, » Mr le président de la République ne devriez pas désserrer l’étau. Les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture des écoles et des lieux de culte ».

Ainsi, c’est une grande inquiètude qui préoccupe la femme candidate à l’élection présidentielle en 2012.

L’ancienne ministre-conseiller du président Macky Sall chargée des droits humains et de la paix appelle ainsi à plus de vigilance face aux mesures allégées qui peuvent, compte tenu de la situation sociale, conduire à des résultats regrettables.

