Astar a réadapté « Ramadan » du chanteur Maher Zain à son tempo. La chanteuse a profité de ce morceau pour souhaiter un excellente ramadan aux musulmans.

Astou Smith, plus connue sous le nom Astar, est une jeune chanteuse sénégalaise d’origine américaine résidant au Sénégal. Elle séduit le public avec sa voix sublime et son style authentique dès son entrée sur la scène musicale.

Des sons comme « Welcome Back To Africa » ou encore « I Love You » lui ont permis de se faire connaitre du grand public. Et la jeune chanteuse en a encore du talent à revendre. Pour preuve, regardez ce clip !

Bonjourdakar

L’article Astar reprend à la perfection « Ramadan » de Maher Zain [Clip officiel] est apparu en premier sur Snap221.info.