Ce lundi 1er juin rime avec ruptures dans le monde de la téléréalité. Il y a quelques heures, ce sont en effet Fidji Ruiz et Dylan Thiry qui ont annoncé leur séparation soudaine après deux ans d’amour.

Quelques heures plus tard, c’est la belle Astrid Nelsia qui a pris la parole sur Instagram pour, à son tour, annoncer sa rupture. Depuis janvier dernier, la brune qui adore afficher sa plastique de rêve sur les réseaux sociaux, filait le parfait amour avec un jeune footballeur qui répond au nom de Matheus Vieira. Le jeune homme de 21 ans qui officie en tant qu’attaquant au FC Stade Nyonnais (Nyon) avait également officialisé leur relation en publiant quelques clichés tendres de sa belle de 24 ans.

Alors qu’ils semblaient plus amoureux que jamais et alors qu’ils ont même passé le confinement ensemble, voilà qu’Astrid et Matheus viennent finalement de se séparer. Ce dimanche 31 mai au soir, l’ancienne candidate des Princes de l’Amour a laissé éclater sa colère et sa déception sur Instagram : « Je suis la plus déçue au monde en amitié et en amour, sachez-le » a-t-elle lancé avant de laisser sous-entendre qu’un ou une de ses amis proches serait au cœur de cette trahison. « Je ne veux plus me mettre en couple, je n’ai pas besoin d’un homme dans ma vie, du moins pour le moment » a-t-elle ajouté, visiblement remontée.

Comme elle l’a ensuite expliqué, Astrid aurait été informée des agissements de son chéri et de son ami(e) par une personne extérieure : « L’avantage d’être connue c’est qu’on vient tout te rapporter. Y a des gens que je considérais vraiment comme mes potes je me suis trompée ! » a-t-elle déploré avant d’affirmer qu’elle a « ouvert les yeux ».

