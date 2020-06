« Je crois que tout club en France aimerait avoir l’effectif qui est construit chez nous aujourd’hui. » TJ Parker est bien conscient de « l’opportunité en or » que vient de lui offrir son grand frère « TP », à savoir d’attaquer à 36 ans sa première saison en tant qu’entraîneur principal à la tête d’une armada rarement vue à l’Asvel. Le club villeurbannais, auteur du doublé championnat-coupe en 2019, n’est pas resté sonné longtemps après l’arrêt prématuré de la saison.

« C’est vraiment dommage, nous étions bien partis pour essayer de défendre notre titre, indique Tony Parker. On faisait une super première année en Euroligue [10 victoires en 28 matchs], avec une nouvelle énergie vraiment excitante. L’une des plus grosses crises de l’humanité est arrivée mais il faut aller de l’avant car une saison déterminante arrive pour nous, peut-être la plus importante. »

