Scène improbable sur la pelouse de l’Atalanta ce mercredi en Ligue des champions, lors du match nul contre Manchester City (1-1). Après la sortie d’Ederson à la pause, Claudio Bravo a pris rouge en deuxième période… obligeant Kyle Walker à prendre place dans les buts.

Le match a basculé dans l’improbable voire l’absurde à la 81e minute. Alors que l’Atalanta et Manchester City étaient dos à dos (1-1, score final) dans ce match de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Claudio Bravo a été exclu pour une vilaine sortie sur Ilicic, qui semblait filer au but.

Banal? Pas tant que ça. Car le gardien – premier gardien à entrer et prendre rouge dans un match de C1 – avait remplacé Ederson à la pause, visiblement touché. Il n’y avait donc plus de portier à la disposition de Pep Guardiola sur le banc. C’est donc… Kyle Walker qui a fait son entrée, tout de rose vécu, dans les cages des Cityzens.

Gasperini amusé par la scène

Une scène interminable, qui a même amusé Gian Piero Gasperini, l’entraîneur du club italien, sourire au lèvres. L’habituel latéral… a plutôt bien fait le travail. Même s’il a démontré un peu de fébrilité en stoppant en deux temps le coup franc des locaux, Walker a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Bernardo Silva et Benjamin Mendy ont notamment passé beaucoup de temps proches ou dans leur surface pour défendre et éviter une déconvenue à leur coéquipier, qui aura finalement fait plus d’arrêt que Bravo et Ederson dans ce match! Tout arrive.