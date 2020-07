La sortie de Aby Ndour qui avait taxé Pierre Goudiaby Atepa de tous les noms d’oiseaux, l’accusant même de lui avoir proposé des choses que la morale réprouve, n’a pas plu à l’architecte. En réplique, Pierre Goudiaby Atepa a saisi la justice d’une plainte contre l’artiste. L’affaire sera évoquée aujourd’hui devant le juge correctionnel.

La mine déconfite, l’air désespéré, Aby Ndour avait fait une sortie par vidéo, postée sur le net, pour s’attaquer à tous ceux qui, selon elle, ont tenté de lui mettre les bâtons dans les roues, en l’empêchant de jouir pleinement de cet espace sur la Corniche (entre l’ambassade du Mali et KFC) qu’elle dit avoir acquis légalement. Elle avait, entre autres, cité Pierre Goudiaby Atepa. La chanteuse, qui donnait l’air de ne plus rien attendre de la vie, pointait du doigt l’architecte qui serait la principale cause de son malheur. Pour elle, le site en question lui a couté 35 millions de francs ; elle s’est acquittée de toutes les formalités pour entrer légalement en pleine possession de son bien, mais c’était sans compter avec l’architecte qui lui met les bâtons dans les roues.

Selon l’auteure de «Djiguen», Pierre Goudiaby Atepa lui a proposé des choses que la morale réprouve, moyennant un appartement, le restaurant en dessous de la Porte du millénaire et qui aurait coûté 700 millions , un studio de musique etc. Une sortie qui a fait le tollé, mettant l’architecte en très mauvaise posture. En réplique, ce dernier avait fait aussi une sortie sur Walf et sur le net, pour démentir les accusations de l’artiste. Pierre Atepa avait promis de saisir la justice contre ces accusations «diffamatoires». C’est chose faite. Une citation directe a été servie à la sœur de Youssou Ndour qui devra s’expliquer et apporter des preuves aux accusations portées à l’encontre de l’architecte qui avait juré n’avoir plus parlé à la chanteuse depuis bien longtemps.

Cette affaire sera justement évoquée aujourd’hui devant le juge correctionnel. Aby Ndour comparaitra donc aujourd’hui devant le juge. Mais, elle n’est pas la seule dans ce dossier. Car l’architecte a installé dans la cause Simon Faye (rédacteur en chef Zik Fm-Sen Tv), Ahmed Aïdara ainsi que le groupe D-Media, comme civilement responsables. Ils doivent répondre du délit de diffamation, de complicité de diffamation. Même si on ne sait pas pour l’instant ce que Simon Faye et Ahmed Aïdara ont fait pour être installés dans la cause.

