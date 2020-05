Il y a ceux qui enjolivent la réalité ou ceux qui ont tendance à l’exagérer. Et puis, il y a les vrais mythomanes, plus rares, mais bien plus dangereux. Adama Gaye est de cette espèce.

C’est un narcissique, un menteur, un ratoureux fabulateur qui cause un tort immense à toute une profession: le journalisme. Quel piètre personnage!

C’est officiel ! Il fleurte constamment avec la folie. Il est allé photographier les images de on ne sais quelles maisons et venir dire qu’elles appartiennent à Mouhamadou Makhtar CISSÉ. Quelle absurdité !

D’abord, est il un crime ou impossible, au delà du fait d’être un citoyen sénégalais, d’avoir des concessions n’importe où dans pays, de surcroît un homme de la trempe de Mouhamadou Makhtar CISSÉ avec une carrière aussi riche et brillante ?

Quelle idiotie !

Puis, il est nécessaire de faire savoir à Adama Gaye, ce proxénète, ce fumiste, ce narcissique, ce clown, ce menteur, cet électron libre doublé d’un égocentrique, que Mouhamadou Makhtar CISSÉ ne dispose que deux maisons au niveau de tout le département de Dagana. D’ailleurs, l’une d’elle est à sa femme.

Aujourd’hui, nous sommes dégoûtés par une avalanche de dépêches et ragots trop superficielles de ce mercenaire qui n’offre que mensonges et balivernes.

Ce Pinocchio qui se prends pour Tintin invente des histoires pour se rendre intéressant. Il enfirouape l’opinion publique en se dressant sous sa fausse crinière dans les réseaux sociaux. Un imposteur !

Comment des sénégalais, soucieux de ne pas se laisser intoxiquer par le propagandiste patenté du mensonge, peuvent -ils encore continuer à lire les diatribes et absurdités de ce plumitif ? Un journaliste expérimenté, répondront certains. Parfaitement en phase ! Il est devenu un menteur extrêmement expérimenté qui fait honte au métier du journalisme. On a affaire à un inculte qui se croit intellectuel assassin, réduisant à rien le bon sens, cherchant à nous imposer dictatorialement l’idole la plus inconséquente que jamais l’orgueil ait réussi à façonner, celle d’une théorie dont l’absurdité globalisante est la seule gloire.

Il faut sauver, à défaut d’arrêter, le fou Adama Gaye et si ce n’est pour lui, du moins pour délester un tant soit peu le journalisme sénégalais de ses trop nombreuses brebis galeuses, abonnées au lynchage médiatique des non-payeurs, de ceux qui ne cèdent pas au chantage.

Pis: Dans sa nouvelle salve il dit ceci en ironisant: « Je dédie à toutes et à tous le titre Walo: Dagana, marr naane, maroul naane. » Rirrre.. nous osons espérer que tu maîtrises l’histoire du walo? Au cas échéant, sache que la seule chose qui t’attends en t’acharnant si lâchement sur l’un de ses fils est que: « Dinanie l Tegueul lou raw Talatay Nder « .

Xibaaru

