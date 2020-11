Attaqué sur les réseaux sociaux,Ndoye Bane pique une c0lère noire et défend Serign Basse Abdou Khadr

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Touba est une ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des mourides2, située à 194 km à l’est de la capitale Dakar3 dans le département de Mbacké.

Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale Dakar1, avec plus d’un million d’habitants, et une agglomération comptant, selon les sources, entre 1 000 000 et 1 500 000 habitants en 20184.

Le mot Touba vient de l’arabe طُـوْبَىٰ (ṭūbā), qui signifie « félicité » ou « béatitude »5[Interprétation personnelle ?].

D’après Abou Sa’id Al Khoudri, le Prophète a dit: « Touba est un arbre dans le paradis. Sa taille est équivalente à la distance que l’on parcourt en cent ans et les habits des gens du paradis sont issus de la pellicule qui couvre le fruit de cet arbre ».