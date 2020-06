Aussi étonnant que cela puisse paraître, Emmanuel Adebayor pourrait résilier son contrat avec Club Olimpia dans les jours à venir. Les raisons évoquées ; le manque de vol pour que l’ancien capitaine des Eperviers puisse faire son retour au Paraguay.

Après la suspension des compétitions en raison de la pandémie liée au Coronavirus, Adebayor a rejoint le Togo, où il a vécu son confinement. Annoncé pour lundi 22 juin dernier son retour au Paraguay, ça coince au niveau des vols. Et le club n’a toujours pas trouvé de vol pour rapatrier son atout offensif.

«Les vols et les escales sont très compliqués. Le risque de contagion est élevé selon les compagnies aériennes», a déclaré à «Abc» le président du club, Marco Trovato, il y a quelques jours.

A en croire le ministre paraguayen des Affaires internationales, Federico Gonzalez, les autorités pourraient faciliter le retour de Adebayor mais le Club Olimpia n’a pas fait de demande spécifique concernant le cas de son attaquant. Le joueur ne pourra rentrer qu’en fin juin. Selon «Abc», si le problème persiste, Emmanuel Adebayor et Olimpia devraient mettre fin à leur collaboration qui court jusqu’en décembre 2020.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Attendu au Paraguay mais coincé au Togo : Adebayor s’éloigne du club Olimpia est apparu en premier sur Snap221.info.