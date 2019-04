Attentat au Sri Lanka : 158 personnes tuées, 400 autres blessées !

Au moins 158 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessées, dimanche 21 avril au Sri Lanka, dans une série d’attentats contre trois hôtels de luxe et trois églises, alors que les fidèles assistaient à la messe de Pâques, selon les autorités locales.

Ces explosions coordonnées, qui visaient des lieux fréquentés par des étrangers et des catholiques pour Pâques, ont aussi fait plus de 400 blessés. Elles n’ont pas été revendiquées. Une couvre-feu a été décrété sur l’île pour une durée indéterminée.

Aucune revendication n’a encore été faite pour cette vague d’attaques d’une violence que l’île n’avait pas connue depuis la fin de la guerre civile, il y a une décennie. Le bilan, communiqué par différentes sources policières, est provisoire et devrait encore évoluer dans la journée, car on dénombre des dizaines de blessés dans un état critique dans tous les lieux touchés.