Les images ont choqué. Une jeune femme maltraitée, attouchée et filmée par des gaillards qui l’accusent de vol. L’Ong Jamra et l’Association des juristes sénégalaises (AJS) ont pris les choses en main et sont à la recherche de ses pervers de bourreaux.

Recherche de la victime

“Jamra, Ajs, (Association des juristes sénégalaises) et le collectif contre les violences faites aux femmes, (Dafadoy), sont à la recherche d’informations permettant d’identifier cette malheureuse fille, ligotée, humiliée, traumatisée et vilipendée par le biais d’une vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, pour un vol présumé, afin de l’accompagner juridiquement et de lui trouver un soutien psychologique”, informe Mame Mactar Gueye sur sa page Facebook.

Poursuite des pervers

Mame Mactar Gueye informe également qu’il vont poursuivre ceux qui ont lâchement VIOLÉ son intimité en tripotant et exhibant ses attributs féminins dans les réseaux sociaux. En attendant, “Jamra a transféré cette scandaleuse vidéo au Commissaire de la Sûreté urbaine, à l’attention de la Brigade des Mœurs.” Et sollicite l’envoi de toutes informations utiles par mail: [email protected]

