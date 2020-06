Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye, a qualifié le débat sur l’attribution de licences de pêche à des navires chinois comme étant désormais dépassé. ‘’Est-ce que la parole des autorités étatiques ont de la valeur ou pas ? Quand nous disons quelque chose sur quelque chose que nous gérons, considérez-le comme une information capitale plus importante que le lambda qui gère ses affaires personnelles’’, a-t-il soutenu à l’occasion d’une visite de chantier qu’il a effectué à aux chantiers navals de Dakarnave sise au Plateau.

Pour le ministre, le travail qui est en train d’être abattu au sein de son ministère va se poursuivre, conformément à la politique et à la mission qui lui est confiée dans le secteur de la pêche.

Alioune Ndoye procédait, ce 26 juin, à une visite pour constater l’état d’avancement des travaux de carénage et de reclassification du navire de recherches océanographiques « ITAF DEME » du Centre de Recherches Océanographiques Dakar-Thiaroye (CRODT). Il était accompagné du commandant du navire, du directeur général du port, de celui de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (Isra), du Dg de la société Dakarnave, entre autres autorités.





