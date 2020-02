Le Brexit, mot-valise anglais construit sur Britain et exit, désigne le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne qui est devenue effective au cours de la nuit du 31 janvier au 1ᵉʳ février 2020. Au cours du débat qui avait eu lieu, ce mot s’opposait à celui de Bremain, construit sur Britain et remain.

Entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, le divorce est donc prononcé. Après 47 ans d’un mariage houleux, s’ouvre le chapitre difficile des négociations ; toute la relation entre l’Europe et le Royaume-Uni reste à définir.

Le Royaume-Uni, composé de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, est un pays insulaire au nord-ouest de l’Europe. L’Angleterre, berceau de Shakespeare et des Beatles, comprend Londres comme capitale, centre financier et culturel à l’influence mondiale. Elle offre également les cercles de pierres de Stonehenge, les thermes romains de Bath et les universités vieilles de plusieurs siècles d’Oxford et de Cambridge.

Les experts du Trésor britannique ont étudié plusieurs pistes possibles de renégociation des traités. Dans leur scénario dans lequel le Royaume-Uni négocierait avec l’UE un accord de libre-échange similaire à celui liant le Canada au bloc européen, chaque foyer britannique perdrait environ 4.300 livres de revenus par an (5.400 euros). Selon leurs projections, le produit intérieur brut (PIB) du pays serait d’ici à 2030 inférieur de 6% à ce qu’il aurait été en cas de poursuite de l’aventure européenne.

1. Voyage

Un petit week-end à Londres ou de plus longues vacances de l’autre côté de la Manche? Vous devez depuis toujours présenter une carte d’identité ou un passeport valable pour entrer au Royaume Uni, car il ne fait pas partie de la zone Schengen. Vous étiez donc déjà contrôlé aux frontières. Sur ce plan, rien ne change.

Peu importe le moyen de transport choisi (bateau, bus, train ou avion), rien ne changera non plus pour vos droits en tant que passager (au départ de et vers l’Union européenne).

Par ailleurs, Eurostar a confirmé que ses services seraient maintenus en l’état après le Brexit. “Nous travaillons avec nos partenaires dans les gares, les gouvernements et les autorités de contrôle des deux côtés de la Manche pour s’assurer que des plans solides sont en place et que nous puissions continuer à opérer dans un scénario de deal ou de ‘no-deal’.”

Notez que si vous vous rendez au Royaume-Uni avec votre voiture, vous devez disposer d’une carte internationale d’assurance. Prenez contact avec votre assureur avant votre départ afin de savoir si votre auto est bien couverte de l’autre côté de la Manche.

Achat

Le Brexit aura des conséquences pour les achats réalisés en Angleterre et que vous souhaitez ramener chez vous. Pour ceux qui voyagent au sein de l’UE, il n’existe aucun plafond en termes de quantité ou de montant. Si vous revenez d’un pays hors UE, il existe des limites aux achats personnels que vous pouvez importer sans taxe dans votre pays. “Même en cas d’accord douanier avec le Royaume-Uni, les règles qui s’appliqueront seront celles des pays tiers”, explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.

En plus de limites spécifiques pour le tabac et l’alcool, il existe un plafond de 430 euros par personne pour ceux qui voyagent par air ou par mer, et de 300 euros pour les autres types de transport. Ceux qui importent davantage devront le déclarer à la douane et s’acquitter de taxes d’importation.

Les Belges pourront-ils faire des achats détaxés au Royaume-Uni? “Ce sera le cas si Londres autorise les étrangers à récupérer la TVA et les accises payées au Royaume-Uni”, poursuit-il.

e-commerce

Lorsque la livre sterling chute, il peut être intéressant de faire des achats sur un site internet britannique. “Sur le plan de la protection des consommateurs, rien ne change. D’après les projets actuels, les autorités britanniques n’ont pas l’intention de réduire les droits des consommateurs”, explique Pieter Callens, avocat chez Eubelius. “Les webshops britanniques devront par exemple continuer à respecter la période de réflexion de 14 jours après tout achat sur internet.”

Et rien ne devrait changer au niveau de la garantie. “Une directive européenne fixe la garantie minimum légale à deux ans. Le Royaume-Uni a élargi cette garantie à six ans. De plus, en cas de défaut, vous pouvez immédiatement demander à être remboursé, alors que dans les pays de l’Union, ce n’est généralement admis qu’après avoir vérifié qu’il était impossible de réparer ou de remplacer l’achat concerné”, poursuit-il. “Après le Brexit, ces conditions avantageuses en matière de protection des consommateurs seront toujours d’application pour les consommateurs européens faisant des achats sur des webshops britanniques. Il sera cependant plus difficile de faire valoir ses droits en cas de litige.”

Répercussions commerciales généralisées

Le vote pour le Brexit a mené à une dépréciation de l’euro par rapport au dollar et aux autres devises principales, augmentant ainsi la compétitivité des prix entre les entreprises européennes. Les occasions d’affaires augmenteront probablement, surtout dans le secteur financier, étant donné que le Royaume-Uni pourrait perdre sa « carte d’accès » à l’Union européenne en ce qui a trait à de nombreux services financiers.

La diminution de la croissance et les taux d’intérêt bas feront mal aux sociétés d’assurances : les taux bas augmentent la valeur actuelle de leurs dettes et la croissance faible pèse sur la valeur de leurs actifs. Le tourisme pourrait être touché par l’affaiblissement de la livre britannique. Le Brexit pourrait déstabiliser davantage les négociations relatives au Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement.