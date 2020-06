« On a demandé leur audition, le parquet nous a dit qu’en Russie on ne voulait pas remuer la vase, mais Habib Cissé, lui, il voulait remuer la vase », a lancé, durant sa plaidoirie, Me Louis-Marie de Roux, le conseil d’Habib Cissé, lui-même avocat de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) à l’époque des faits, à partir de fin 2011. C’est à son domicile qu’une note, détaillant des sommes allant jusqu’à 600.000 ou 700.000 euros en face de noms d’athlètes russes soupçonnés de dopage, a été retrouvée, contenant aussi la mention en anglais « full protection » (« protection totale »).

Concernant l’une des athlètes, la marathonenne Lilya Shobukhova, un virement de 300.000 euros, en guise de remboursement parce qu’elle avait finalement été suspendue pour dopage en 2014, a été retrouvé sur son compte. Il provenait d’une société singapourienne, Black Tidings, derrière laquelle se cache, selon l’accusation, Papa Massata Diack, le fils de l’ancien patron de l’IAAF, Lamine Diack. Ce virement est une pièce centrale de l’accusation.

La trace de l’argent n’a pas été retrouvée pour les autres athlètes. Pour l’autre avocat d’Habib Cissé, Me Cédric Labrousse, « l’absence d’audition des athlètes » est « l’un des errements de cette enquête ». Les deux avocats ont insisté sur Lilya Shobukhova, qui n’a pas été entendue par les juges d’instruction, alors que son mari Igor Shobukhov et son manager Andreï Baranov ont été placés sous le statut de témoin assisté. Cinq des six prévenus, dont Lamine Diack, son fils, Habib Cissé et deux responsables russes, comparaissent notamment pour avoir sollicité auprès d’athlètes russes suspectés de dopage des remises d’espèces pour un montant total évalué à 3,45 millions d’euros en échange de l’indulgence de l’IAAF.

Le procès se termine jeudi.Peu après ce virement, Papa Massata Diack, surnommé PMD, avait envoyé un SMS à Habib Cissé pour lui demander « de retourner les 50.000 euros reçus sur le cas Shobukhova dès lundi », auquel l’avocat répondait qu’il avait besoin de temps pour payer l’intégralité. Les avocats de M. Cissé, contre qui une peine de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, a été requise mercredi, n’y ont vu qu’« une menace » de PMD.

wiwsport

L’article Au procès Diack, la défense dénonce l’absence d’audition des athlètes russes est apparu en premier sur Snap221.info.