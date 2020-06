Ce sera surement l’un des dossiers du mercato estival. Pierre-Emerick Aubemyang dont le contrat à Arsenal court jusqu’en juin 2021 hésite à prolonger. Pour Emmanuel Petit, il devrait quitter les Gunners.

« Si j’étais Pierre-Emerick Aubameyang, je quitterais Arsenal. Il y a de la qualité dans cette équipe mais quand vous arrivez dans un club de nos jours, vous voulez faire de grandes choses. Mais Arsenal n’est plus le même. C’est devenu un club moyen. Je suis vraiment désolé pour les fans et toutes les personnes qui aiment le club. Je suis désolé pour les anciens joueurs qui tentent de maintenir la réputation d’Arsenal. Mais je ne suis pas désolé pour les joueurs. Je pense que 75 % de ceux qui sont au club ne méritent pas de porter ce maillot. Ils devraient se regarder dans la glace et montrer une certaine fierté« , conseille l’ancien champion du monde dans une tribune à Paddy Power.

Ce n’est pas la première fois qu’un ancien joueur du club conseille au Gabonais de quitter le club. Aubameyang est annoncé sur les radars de l’Inter Milan, FC Barcelone, etc.

