Partout dans le monde, un impertinent, méchant et vicieux virus ; de la famille des coronavirus, dénommé Covid-19, a fini, de par sa mobilité, son extraordinaire capacité de mutation, sa virulence et sa vitesse de propagation et de contagion, d’etre un véritable sujet de préoccupation pour tous les Etats.

Pour l’heure, il n’y a aucun intérêt à épiloguer encore moins spéculer sur son origine, naturelle ou provoquée. La seule posture qui vaille est de mener la lutte à tous les niveaux de compétence, de participer de manière active à l’élan de solidarité et, surtout et par-dessus tout, de faire montre d’un sens aigu des responsabilités par l’adoption et la pratique des gestes-barrières nécessaires pour une prévention salutaire et efficace ; étant donné que, pour l’heure, il n’y a ni vaccin ni traitement curatif.

Au Sénégal, la situation de la pathologie est, pour le moment contrôlée et parait contrôlable à terme, encore qu’il y a des contaminations communautaires qui posent des soucis. Cela est la résultante de plusieurs facteurs combinés ; d’abord la décision du Président de la République qui, après consultations et certainement recommandations des experts de tous bords, a décidé de décréter l’état d’urgence et d’instaurer, par la même occasion, un couvre-feu de 20 heures à 06 heures ; il y a, ensuite, la compétence et la conscience professionnelles combinées, l’engagement, la détermination et l’abnégation des personnels médicaux et para médicaux qui n’ont eu de cesse de faire montre d’un esprit de sacrifice admirable et incomparable ; à saluer, enfin, le comportement globalement positif et exemplaire des Sénégalais qui, excepté quelques récalcitrants impavides, ont, non seulement adhéré aux décisions des autorités et accepté la nouvelle situation, mais aussi participé avec un volontarisme actif aux différentes campagnes d’information, d’explication et de sensibilisation.

Cependant, ce que je ne comprends pas trop, c’est qu’on ait fermé des lieux de cultes tels que mosquées et églises en laissant ouvert nos marchés qui sont des lieux d’insalubrité par excellence, de promiscuité malsaine et d’incubation de toutes sortes d’agents pathogènes.

Comme on le voit, il n’y a pas de mérite particulier à conférer exclusivement à qui ce soit, fut-il le Président de la République. Il s’est agi d’un investissement collectif de la part de toutes les catégories professionnelles et de toutes les couches sociales de la société sénégalaise considérée en masse ; aussi me parait-il vraiment indécent de vouloir mettre notre relatif succès sur le compte d’une seule personne que l’on voudrait parer des plumes du paon. L’élan unitaire de solidarité de notre peuple qui est à magnifier, démontre notre capacité à nous retrouver autour de l’essentiel.

L’engagement de chaque compatriote a été déterminant, de même que sont d’égales valeurs les différentes contributions individuelles ou collectives. Le riche homme d’affaires qui a participé pour des millions de francs, dont l’origine pourrait etre sujette à caution pour ne pas dire dolosive, n’est pas plus méritant que la pauvre vendeuse de cacahuètes qui, par patriotisme et par dignité, s’est efforcée de prélever de son gain quotidien d’à peine 1500frs, la modique somme de 300frs, pour sa participation symbolique à l’effort commun.

J’avais dit dans ma dernière contribution que l’on assistera, quand le covid-19 aura été vaincu, et il le sera, par la somme de nos sacrifices, notre détermination, le génie de notre peuple et notre volonté commune d’assurer et de préserver notre sécurité ontologique, à une récupération politique indécente et exécrable de l’issue heureuse de la lutte collective contre le covid-19. Et cela a déjà commencé avec la déclaration de ce responsable politique de la mouvance présidentielle qui, très mal inspiré et opportuniste à souhait, a voulu mettre le relatif succès que connait notre pays sur le compte de la vision éclairée du Président Macky Sall.

Et tout récemment, lui emboitant le pas, un célèbre avocat, réputé instable et opportuniste et connu pour ses pirouettes, a déclaré que la victoire sur le covid-19 sera forcément comptabilisé dans le bilan du Président Macky Sall qui, toujours selon notre avocat, a le droit de se présenter pour un troisième mandat. Quelle digression ! Des discours de cette nature seront souvent entendus au fur et à mesure qu’on va s’approcher de 2024. On n’en est pas encore là ; seulement que ceux qui défendent cette thèse sachent que la réponse du peuple sera foudroyante le moment venu et qu’ils aient le courage de s’assumer.

