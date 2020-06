Amadou Gon Coulibaly annoncé à Abidjan entre le vendredi et dimanche, à la fin du mois de mai, n’a pas donné de ses nouvelles. Une situation qui fait mentir des activistes du RHDP, ainsi que de hauts responsables qui ont annoncé publiquement son retour.

« Le Premier ministre rentre de Paris ce dimanche 31 mai. Et il sera à Yamoussoukro le 9 juin pour présider le conseil de gouvernement en vue du conseil des ministres du mercredi 10 juin 2020″, avait déclaré, en grand sachant Augustin Thiam, ministre-gouverneur (RHDP) de Yamoussoukro, le vendredi 29 mai 2020.

Augustin Thiam en était tellement convaincu qu’il a pris le risque d’annoncer la bonne nouvelle publiquement, devant plusieurs témoins, dont des responsables du service technique de la mairie de Yamoussoukro dirigée par Jean Kouacou Gnrangbé (PDCI), des commerçants qui doivent être déguerpis et des membres du corps préfectoral.

A lire aussi. Côte d’Ivoire : « Amadou Gon à Abidjan ce dimanche » (Augustin Thiam)

Samedi et dimanche, des activistes du RHDP ont bruyamment annoncé le retour du Premier ministre-candidat. D’autres se disant introduits, ont même annoncé l’heure exacte de l’atterrissage de son avion, le dimanche à 15h37. Depuis dimanche, la toile pro-RHDP qui était en branle, est restée subitement muette sur l’arrivée de Gon. Quant à ce dernier, c’est le silence radio. Sur sa page Facebook, habituellement active, c’est juste une image souhaitant bonne fête de Pentecôte qui a été postée. Sans commentaire, preuve que l’administrateur n’a pas pu recevoir de consignes directes, de sorte qu’il n’a pas voulu prendre de risques.

Le dernier message public du candidat du RHDP et poulain du Président Alassane Ouattara remonte au 17 mai, soit plus de deux semaines. « C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j’ai appris le décès, ce dimanche 17 mai 2020, de Son Eminence le Cheick Aïma Boikary Fofana, Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à la communauté musulmane et à l’ensemble des Ivoiriens », avait-il dit, suite à la disparition brutale du président du Cosim.

Gon annoncé à Abidjan

Quant à nos sources proches de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elles sont formelles : « aucune demande de sortie de la rythmologie interventionnelle de l’hôpital de la Salpêtrière. Ni, vendredi, ni samedi. Les sorties ne sont pas autorisées les week-end ». En clair, aucune sortie de l’hôpital où est revenu le grand patient ivoirien après un passage à la clinique Bizet, toujours à Paris, n’était prévue ce week-end, du moins techniquement.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

De fait, la ryhtmologie interventionnelle englobe les explorations permettant d’analyser ou de traiter un trouble rythmique et certains cas d’insuffisance cardiaque. Gon ayant subi une opération de pose de stent, qui devrait être renforcée, dit-on (information ni confirmée, ni démentie) par un défibrillateur automatique implantable (DAI). Officiellement, il est parti en France, alors que les frontières restent officiellement fermées, pour un « contrôle médical », le 3 juin 2020. Le gouvernement ivoirien à travers son porte-parole a, par la suite, annoncé qu’il allait prolonger son séjour, pour « quelques semaines ».

Emmanuel Gautier

<a href=”https://www.afriksoir.net/aucune-demande-sortie-rythmologie-hopital-salpetriere-annonce-abidjan-gon-fait-mentir-activistes-responsables-rhdp/”Afriksoir

L’article « Aucune demande de sortie de la rythmologie de l’hôpital de la Salpêtrière » : Annoncé à Abidjan ce week-end, voici pourquoi Gon fait mentir activistes et responsables RHDP est apparu en premier sur Snap221.info.