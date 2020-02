L’impact de l’accident a brisé l’hélicoptère en morceaux, créant un champ de débris s’étendant sur environ 500 à 600 pieds, selon Homendy.

En plus de Bryant, 41 ans, et sa fille, Gianna Bryant, 13 ans, l’accident a coûté la vie à Payton Chester, 13 ans; Sarah Chester, 45 ans; Alyssa Altobelli, 14 ans; Keri Altobelli, 46 ans; John Altobelli, 56 ans; Christina Mauser, 38 ans; et le pilote de l’hélicoptère, Ara Zobayan, 50 ans.

Le NTSB, qui se penche sur l’accident d’hélicoptère du 26 janvier qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes dans le sud de la Californie, a annoncé vendredi qu’il n’y avait aucune preuve d’une panne de moteur catastrophique.

“Les sections visibles des moteurs n’ont montré aucune preuve d’une défaillance interne non contenue ou catastrophique”, a déclaré la mise à jour d’enquête.

Plus tôt ce mois-ci, Jennifer Homendy, membre du NTSB, a déclaré que les informations préliminaires suggèrent que le Sikorsky S-76B est descendu rapidement avant de s’écraser.