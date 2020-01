L’affaire de Rangou n’ a pas encore dit son dernier mot. Au moment où la jeune fille a présenté ses excuses aux sénégalais et à l’ONG Jamra, limametti.com vient d’apprendre auprès des investigations de Maty 3 Pommes, que 11 autorités sénégalaises ont participé à cette soirée privée organisée dans un lieu tenu secret à Dakar.

Dans son live sur youtube hier, Maty 3 pommes a donné l’information après avoir eu un entretien téléphonique avec Imam Mactar Gueye. Ce dernier a fait plusieurs révélations sur l’affaire Rangou. L’imam a confirmé l’information et soutient qu’il y a bel et bien eu des personnalités dans la soirée et d’ailleurs dit-il, il y a même eu des juristes. Imam Gueye menace même de porter plainte contre ces personnes s’il y a persistance