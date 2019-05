L’émission « Xalass » a bien démarré en ce mois de ramadan. Dans le numéro de ce mardi 7 mai 2019, Abba a lancé des piques à Ndoye Bane qui refusait de pardonner.

Comme tous bons musulmans, Mamadou Mouhamed Ndiaye et Abba No Stress ont présenté leurs excuses et demander pardon en direct. Quant à Ndoye Bane, il a fait exception en disant qu’il ne pardonnerait pas à certaines personnes. Des propos qui ont poussé son collègue humoriste à réagir en disant : « Quel genre de musulman es-tu ? ».