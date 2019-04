Audio – Affaire Cheikh B – Me Khassimou T : « Des milliards pour du mbakhal, donc les 3 milliards »

LIMAMETTI.COM – Cheikh Bethio et Cie sont dans de sales draps six après l’affaire de Médinatoul Salam qui a coûté la vie à Babacar Diagne et Bara Sow.

Hier lundi 29 avril 2019, le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Mbour, Youssou Diallo, a requis une peine de travaux forcés à perpétuité contre Cheikh Bethio et 15 de ses co-accusés. Jugé par contumace, un mandat d’arrêt a été demandé par le ministère public pour mettre la main sur lui. En plus de cela, les avocats des parties civiles réclament 3 milliards de francs Cfa de dommages et intérêts.

Selon Me Khassimou Touré, l’un des avocats des famille des victimes « s’ils peuvent dépenser des milliards pour du mbakhal, trois milliars devrait pas être un problème. »

