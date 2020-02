Du jamais vu, c’est ce qu’on est tenté de dire de la guerre fratricide entre Marie Louise DIAW et Racky Aïdara. A la clé, une question de « farantou ». L’une (Marie Louise) accuserait l’autre d’avortement récent, l’autre (Racky) réplique en l’accusant d’avoir couché avec son copain. Un dialogue explosif alliant ruse, amour, folie, excès et effets vestimentaire. Elles étaient amies mais ne le sont plus et bonjour les dégâts. En effet entre ces deux nymphes que les séries ont transformé en stars au lit, c’est la guerre totale.