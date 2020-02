« On a vécu dans le passé des choses et on ne veut pas que ça se reproduise. Il faut que Macky Sall gère sa réputation et son image. Il faut que les président en Afrique fassent comme Nelson Mandela », conseille le prêcheur à propos du troisième qu’on prête au Président Macky Sall de vouloir briguer.

PUBLICITÉ