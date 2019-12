La rumeur sur la démission de Pape Cheikh Diallo de la Télévision Futurs Médias (TFM), est en train de circuler partout sur les réseaux sociaux et les médias. L’animateur n’a toujours pas fait de sortie pour se prononcer sur cette information.

Aujourd’hui, c’est Ndoye Bane, en direct de la Radio Futurs Médias (RFM), qui va s’énerver et apporter des éclaircissements. Devant son micro, l’animateur dit tout et clôt le débat sur cette démission et la supposée jalousie entre Pape Cheikh et Abba No Stress.

