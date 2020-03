Âgée de 29 ans, Marie Rose Yanga est décédée du Covid 19 en France. Sur cet audio, sa mère revient sur les faits avant d’adresser un message aux Sénégalais.

Faits

C’est une maman désemparée et triste qui a perdu sa fille à cause du Covid 19. « Marie est décédée le jeudi matin. Elle était éducatrice spécialisée à son âge (29 ans). A cause du confinement, elle était venue me rendre visite en France pour 3 semaines. Le dimanche, c’est elle qui m’a déposée au bureau de vote. Le Lundi aussi, elle a fait tout le ménage », explique la mère de Marie.

Décès

Et d’ajouter : « Mardi, je lui ai préparé des crêpes et le mercredi, son plat préféré qu’elle n’a pas mangé parce qu’elle se sentait pas bien. Inquiète, j’ai appelé les secours qui l’ont aussitôt évacuée à l’hôpital. Malheureusement, le lendemain elle a perdu la vie. «

Symptômes

Bouleversée, la mère de Marie Rose a adressé un message aux Sénégalais : « Si vous sentez les symptômes, il ne faut pas les cacher avant qu’il ne soit trop tard ».

