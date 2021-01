Audio- kawtef: cette proche de Ayo Baldé saga na, saga you niaw Omaro ”Talo sax k*tt sa diabar”

Une parure en or, trois millions et une Dodge personnalisée etc. au nom de la mariée, Ayo Baldé, une Gambienne établie en Suède, en guise de dot. C’est cette folle avalanche de Omaro Gueye, animateur à la 2STV, qui avait affolé la toile.

La dot, la grande diversion

Un mois après le boum, les tourtereaux ne mangeraient plus à la même table ou trivialement, ne partageraient pas le lit conjugal. Le couple est de nouveau sous les feux de la rampe. Autrement dit, c’est le clash !

L’Obs aux nouvelles, révèle que cette fameuse dot est toujours restée en travers de la gorge de la famille de Omaro. Qui n’a pas apprécié une telle richesse donnée à cette fille qui n’a pas d’égards pour elle. Même si pour d’autres, le couple bat de l’aile parce que l’union a été précipitée, après trois mois de roucoulement.

Le différend sur la place publique

Et, c’est Ayo Baldé qui a étalé sur ses comptes personnels sa séparation avec Omaro Gueye. avant de démentir leur séparation. Non sans s’emmêler de nouveau les pinceaux invitant la presse à la contacter pour éclairage sur le différend qui l’oppose à son époux, ajoutant qu’elle n’en pouvait plus de son ménage.

Omaro toujours amoureux

Aux dernières nouvelles, Omaro Gueye ne veut point le divorce, il veut recoller les morceaux. Il tiendrait toujours à sa dulcinée qu’à cela ne tienne. Par où commencer ou par où terminer avec ces deux tourtereaux ?