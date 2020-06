Domiciliée à côté de la routière de Typ à Mbacké, Ndeye Maguette Ndao ne sait plus à quel saint se vouer. Pour cause, la dame vit actuellement des moments très difficiles. Un individu a engrossé sa fillette de 15 ans. Et cette dernière est une déficiente mentale qui erre dans les rues de ladite commune.

