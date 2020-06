AUDIO. Me Augustin Senghor : « Cette décision doit être placée dans le contexte du moment »

La Place de l’Europe, sur l’île de Gorée au Sénégal, change de nom. Elle s’appelle désormais Place de la » Liberté et de la dignité humaine ».

C’est une décision du conseil municipal de l’île qui a été votée samedi.

Écoutez les explications de Me Augustin Senghor, maire de Gorée.

